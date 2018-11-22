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Doğu Akdeniz'de doğalgaz gerilimi! Yıldırım: Şirketler ayağını denk alsın

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama gerilimine ilişkin sert konuştu. Yıldırım, "Orada arama yapacak büyük şirketler ayağını denk alsınlar" dedi.

Siyaset / 22 Kasım 2018 Perşembe 18:41
Doğu Akdeniz'de doğalgaz gerilimi! Yıldırım: Şirketler ayağını denk alsın

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullandı. Yıldırım, doğalgaz araması yapacak şirketleri ayağını denk almaları konusunda uyardığını belirterek, ""Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir" dedi.

DoğalgazBinali YıldırımTürkiye


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