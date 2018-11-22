Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya darbe

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ilçesi mülki sınırları içerisinde, 19 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 20.00'dan itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-104 Şehit Uzman Jandarma II. Kıdemli Çavuş Gökhan Yıldırım-01 Operasyonunun, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.







Açıklamada, 'Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; BTÖ mensuplarınca kullanılan, 1 adet gözetleme mevzi, 7 adet doğal mağara, 1 adet barınma alanı ve 5 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık, kayalık ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet PKM Bixi makinalı tüfek, 190 adet Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 932 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 12 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği seyyar dipçiği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği dipçik aparatı, 1 adet 50'lik boş mayon, 2 adet Mayın, EYP düzeneği, 2 adet el telsizi, 1 adet avometre, 1 adet akım ölçer, 1 adet lehim makinası, 6 adet piknik tüpü, 120 adet büyük pil, 112 adet küçük pil, 1 adet 4'lü pil bloğu, 250 metre kablo, 100 kilogram un, 100 kilogram şeker, 23 kilogram makarna, 10 kilogram kuru fasulye, 10 kilogram mercimek, 14 kilogram çay, 10 kilogram tuz, 10 kilogram reçel, 3,5 kilogram helva, 12 çift mekap ayakkabı, 2 adet uyku tulumu, 1 adet mont, 3 adet terörist kıyafeti, 1 adet battaniye, 1 adet terlik, 1 adet kazak, 1 adet pantolon, 2 adet 1 metrelik halı, 1 adet şemsiye, 1 adet teneke kayık ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir'denildi.





