Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan çok önemli vize muafiyeti açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı kapsamında ortak basın toplantısı düzenlendi.



Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;



'Türkiye, AB'ye aday ülkedir. Hedefimiz tam üyeliktir. Türkiye'yi inkar eden açıklamaların hiçbir faydası yoktur. Komisyonun ve Juncker'in bizim üyeliğimizi nasıl gördüğü bizim için önemlidir. AB'nin siyasi istikrarı ve refahıiçin kilitleri açmasını öneriyoruz.'



'18 Mart mutabakatını uygulamak iki tarafın da yararınadır. İyi bir işbirliğimiz var. Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmen sayısı istedğimiz düzeye düşmüştür. Açılması beklenen 5 fasıl var ama henüz açılmamıştır. Reform eylem grubumuz 5 ay önce bir araya gelmişti. Reform Türkiye'nin her zaman önceliğidir. 15 Temmuz darbe giriimine maruz kaldık. Reform sürecine ivme kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'



'Avrupa Birliği'nde AP seçimleri var. Brexit gündemi var. Gündem yoğun ama bir araya gelme konusunda ortak bir irade var. Terörle mücadele bizim için ve AB için önemlidir. Maalesef ülkemiz ve AB ülekeleri terör saldırılarına maruz kalmıştır. AB ülkeleri ile işbirliği içinde olmamız herkesin yararınadır. Somut destek beklemek hakkımızdır. Terör örgütü PKK ile ilgili alınan karar önemlidir. Ancak bu ülkelerde sık sık boy göstermeleri, paçavraları taşımaları kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Son zamanlardaki gelişmeleri olumlu buluyoruz. Ama yeterli değildir. AB ve aB üyesi ülkesinden daha somut destek bekliyoruz. Bu halkımızın da beklentisidir. Gümrük Birliği Anlaşaması her iki tarafın da hayrınadır. Bu anlaşmanın yenilenmesi kazan kazan durumuna uygundur. Komisyonun bu konuda kararlı tutum sergilemesi gerekiyor. Bunu da değerlendirdik.'



'Vize muafiyeti konusunu da ele aldık. Vize serbesitisi için 7 kriteri 6 kritere düşürdük, bir an önce bu kriterleri de tamamlayarak vize serbestisine geçmiş olacağız.'



Mogherini'nin konuşmasından satır başları;



'Türkiye söylendiği gibi bir aday ve Avrupa Birliği'nin stratejik bir ortaktır. Bizim bölgemiz için de önem taşımaktadır. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib konusunda çok önemli çalışmalar yapmışlardır. Büyük bir insani krizi taşımak açısından önem taşımaktadır. AB, Türkiye'yi bu konuda desteklemeye devam edecektir. Bizim ortaklığımız oldukça önemli. Ortak stratejik açılardan da önem taşımaktadır. Suriye, Irak, İran, Ortadoğu barış, Balkanlar, Libya, Kıbrıs gibi konumlarda da sadece vatandaşlarımız açısından değil, diğer vatandaşlar için de çok önemlidir.'



Açıkça söylemek gerekirse, Avrupa Birliği güçlü bir Türkiye görmek istiyor. Türkiye'nin zaman içinde ekonomik açıdan güçlü görmek istiyoruz.



Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden bir tanesi. Gurur duyulması gerekmektedir. Bu aynı zamanda, sağlıklı bir toplum olmasını istiyoruz. Akademisyenlerin alıkoyulmasıyla ilgili, şunu söylemek istiyoruz, bu noktada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayın Demirtaş'ın alıkoyulmasıyla ilgili insan hakları ihlali olduğunu söylemiştir. Bir kez daha pozitif ilişkilerimiz olduğunu söylemem gerekiyor. Ekonomi, ulaşım, iletişim konularından birlikte çalışmak istiyoruz.'



Hahn'ın konuşmasından satır başları;



'Ortak çıkarlarımız söz konusu. İstikrarlı ve güvenli bir Türkiye görmek istiyoruz. Bizlere bugüne kadar verilmiş olunan bütün bilgiler için teşekkür ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları ihlalleri konusundan destek vermek istiyoruz. Bir kez daha şunun altını çizmek istiyorum ki, akademisyenlerin geçen hafta karşılaştıkları olaylar konusunda kaygılarımızı iletmek istiyoruz'



'Aramızda güçlü bir siyasi diyalog var. Vize serbestisi ve gümrük birliğinin güncellenmesi alanında biğrlikte çalıştığımızda çok başarılı oluyoruz. Federica adına da söyleyebilirim ki, hala bu isteksiz olunan, yeşil ışık yakmaları konusunda isteksiz olan Avrupa Birliği ülkeleri konusunda da hala görüşmelerimizi devam ettiriyoruz.'



'Mülteciler konusunda Türkiye'nin gösterdiği çabayı destekliyoruz. Mülteciler için verilen 6 milyar Euro'nun verimli şekilde kullanıldığını bildiğimizi söylemek isterim. Altapıdaki bu yük açısından çalıştıklarını biliyorum.'



'Enerji ve ekonomi konusunda çalışmak istiyoruz. 18 Aralık'ta görüşeceğiz ve diğer stratejik alanlarda bu yıl ve ilk üç ayında belli olacak. Güçlü bir Türkiye bizim ve Avrupa Birliği için önemli. Bu açıdan ekonomik güvenimizi devam ettirebilmeliyiz.'