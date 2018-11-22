Damdan dama atlayan gencin feci sonu

Alınan bilgiye göre, aralarında birinin Rus uyruklu olduğu 3 kişi, kendi aralarında dedikleri 'damdan dama atlama sporu' yapmak için Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısına yangın merdiveninden çıktı. Çatıya çıkan 3 kişiden ikisi bir binadan diğer binaya atladı. Son olarak atlamaya hazırlanan Rus uyruklu A. F., atladığı sırada ayağının kayması sonucu 7. kattan aşağı düştü. Feci şekilde yere çakılan gencin yardımına ilk olarak çatıdaki iki arkadaşı koştu. Şok geçiren 2 kişi, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralanan Rus genci hastaneye kaldırdı. A. F.'nin hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri de diğer 2 kişiyi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. İkilinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Bina sorumlusu Ayhan Atmaca, 'Çocuklar çatıya yangın merdiveninden çıkmış. Evde yatıyordum bir an sese uyandım ve deprem oldu sandım. Dama spor amaçlı 3 kişi çıkmış. 2 kişi atlamış. Düşenin videosunu çekiyorlarmış. O kişi de atlarken ayağı kaymış. Ayak izleri falan hep duruyor. Yerde can çekişiyordu' dedi.



Kaynak : İHA

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