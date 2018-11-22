Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan Prens Selman ile görüşebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arjantin'de düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile bir araya gelebileceği bildirildi.



Reuters'ta yer alan haberde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Programa bakıyoruz, böyle bir şey olabilir" sözlerine yer verildi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk-Rus Toplumsal Forumu’na "Rusyayla iyi ilişkilerimiz Avrupayla, Amerikayla iyi ilişkiler içinde olmamıza engel teşkil etmez. 2019 yılının sonuna doğru S-400'lerin ilk bataryaları Türkiye'ye teslim edilecek. Patriot'lardan bize iyi bir teklif gelirse sadece alım anlamında değil, ortak üretim ve teknoloji transferi anlamında da iyi bir teklif gelirse Türkiye elbette bunu da ciddiyetle değerlendirecektir. TürkAkımı sadece Rus gazının Avrupa'ya ulaştırılmasından ibaret bir proje değildir." açıklamalarında bulundu.