Çocuklar kendi robotlarını üretiyor

Nişanca Bilgi Evi'nde eğitimlerine başlayan Robot Akademi'de 10 – 18 yaş arası çocuklara 12 kişilik sınıflarda kodlama, robotik ve tasarım dersleri veriliyor.



Teknolojiye meraklı çocukların ilgi alanlarına göre birçok farklı atölyenin yer aldığı Robot Akademi ile çocuklar birçok kazanım elde ediyor, yetenek ve düşünme becerilerini de en iyi şekilde geliştiriyorlar.



Yaş gruplarına göre öğrenciler hafta içi Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 15.30 – 17.00, haftasonları ise 09.00 – 17.00 saatleri arasında eğitimlere katılıyorlar.



Öğrenciler, MBOT ile Robotik Atölyesi, Oyun Programlama Atölyesi, Legolarla Robot ve 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi, Arduino Atölyesi'nden birini seçebiliyorlar. Her atölyede eğitimler 3 ay sürüyor.



Öğrenciler isterlerse üç ayın sonunda farklı bir atölyede eğitimlerine devam edebiliyorlar. Robot Akademi’de önümüzdeki günlerde Model Uçak ve Drone Eğitim Atölyesi de açılacak.



ROBOT AKADEMİ ÖĞRENCİLERİ, 2018 KODU CUP TÜRKİYE YARIŞMASI'NDA ÖDÜL ALDI



Eğitimlerine yeni başlayan Robot Akademi öğrencileri ilk ödüllerini Microsoft, QnbFinansbank ve Habitat Derneği işbirliği ile düzenlenen ‘’Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor’’ Yarışması’nda aldı.



Robot Akademi öğrencileri Yusuf Salih Kara, Abdulkadir Erkol, Demiralp Küçükay, Kodu Cup Yarışması’nda programlama kategorisinde “Uzayda Yaşam” adlı oyunları ile 4. oldular.



Yusuf Salih Kara:



“10 yaşındayım, Dede Korkut Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Robotlara çok meraklıyım, evde bozulmuş arabalarımı hep söküp, onları birleştirmeye çalışıyorum. Yapmayı düşündüğüm birçok proje var, bunlardan birisi de uçan araba. Onun projesini bile kağıda döktüm. 2018 Kodu Cup Yarışması'nda ödül aldığımız için çok mutlu oldum. Adımız okunduğunda çok heyecanlandım.”



Abdulkadir Erkol:



“10 yaşındayım, Dede Korkut Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Robotlara merakım var. Evde kendi yaptığım bir vantilatör var. Annem de bu konuya olan ilgimi bildiği için beni Robot Akademi'ye getirdi. MBOT ile Robotik Atölyesi'ndeyim. İlerde bilim adamı ya da bilgisayar mühendisi olmayı istiyorum. Yarışmada ödül aldığım için çok mutlu oldum.”



Demiralp Küçükay:



“10 yaşındayım Rami Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Robot Akademi'ye kendim gelmek istedim. Mekaniğe karşı bir ilgim vardı. Evde güneş enerjisi ile çalışan arabalar yapıyorum. Legolarla farklı şeyler tasarlıyorum. İlerde bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. İlk yarışmamızda ödül almak beni çok mutlu etti.”

