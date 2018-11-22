CHP'nin düşündüğü isimden şok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehirlere büyük önem veren CHP'nin, İstanbul için düşündüğü Ekrem İmamoğlu'na teklif götürdüğü iddia edildi. İmamoğlu bu teklifi, ilçe belediyeciliğinde tecrübe kazanmak için kabul etmediğini öne sürüldü.



Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, yerel seçimler için özellikle büyükşehir belediye başkanlarına odaklanan CHP, İstanbul için aday profilini netleştirdi. İzmir'i en son, yılbaşına doğru açıklamayı planlayan genel merkez, Adana için de Zeydan Karalar ve Soner Çetin üzerinde duruyor. Parti kurmayları, Antalya için ismi ön plana çıkan Muhittin Böcek'in il yönetimi ile sorunlar yaşadığına dikkat çekiliyor.



CHP kurmaylarından elde edilen bilgilere göre yerel yönetimlere yönelik çalışmalar kapsamında son gelişmeler il il şöyle:



İSTANBUL'DA YENİ İSİM ARAYIŞI SÜRÜYOR



Kapsamlı kamuoyu yoklamaları yapıldı ve halkın nasıl bir belediye başkan adayı görmek istediği saptandı. Buna göre İstanbullular, belediyeciliği bilen, kapsayıcı ve toplum kesimlerini dışlamayan, sakin ve deneyimli bir yerel yönetici istiyor. Bu aday profiline göre isim belirleme çalışmaları sürüyor. İlk olarak bu özelliklere uyan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na öneri götürüldü. Ancak İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığında biraz daha deneyim kazanmak istediğini belirterek yerinde kalmak istedi. Bunun üzerine CHP Genel Merkez yöneticileri yeni isim arayışını devam ediyor. Adayın Aralık ayı ortalarında açıklanması hedefleniyor.







ANKARA'DA YAVAŞ İSMİNDEN UZAKLAŞILIYOR



Geçen yerel seçimlerde partinin adayı olan Mansur Yavaş, giderek aday potasından çıkıyor. Başkentte yapılan kamuoyu yoklamalarında Yavaş'ın yanı sıra Cengiz Topel Yıldırım, TBMM Başkanvekili Levent Gök, PM üyesi Haluk Koç ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da halka sorulmuştu. Genel merkezde yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığında Yavaş dışındaki isimler üzerinden değerlendirmeler sürüyor.



İZMİR'DE DURUM



CHP kurmayları, bu il için 'en son açıklanacak yer' değerlendirmesini yapıyor. Belediyenin mevcut durumu, Aziz Kocaoğlu'nun aday olmayacağını açıklaması, ildeki parti içi dengeler nedeniyle İzmir'in en sona bırakılacağı, adayın açıklanmasının Aralık sonu, yeni yıl başına kalabileceği söyleniyor.



ANTALYA'DA MUHİTTİN BÖCEK ÖNE ÇIKIYOR



Bu il için en çok ismi kamuoyunda ve parti kulislerinde öne çıkan isim Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Parti kurmayları, 'Başarılı ve halkta karşılığı var. Ancak örgütle sorunu da var' değerlendirmesini yapıyor.



ADANA'DA AK PARTİ-MHP İTTİFAKI BELİRLEYİCİ OLACAK



Bu ilde ise iki ilçe belediye başkanının büyükşehir adayı olarak adı geçiyor. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin. Zeydan Karalar'ın daha yüksek potansiyele sahip olduğu değerlendirilirken, Adana'ya ilişkin AK Parti ile MHP arasında yapılacak ittifak konuları netleşince aday konusunda karar verilmesi bekleniyor.



ADANA'NIN DURUMU MERSİN İÇİNDE GEÇERLİ



CHP'yi güçlü adayların varlığı nedeniyle zorlayan bir bölge olduğu dile getiriliyor. Mersin'deki 5-6 adayın güçlü isimlerden oluştuğu, aralarında tercih yapmanın zor olacağı vurgulanıyor. AK Parti-MHP ittifakının da bu ildeki aday profilinde etkili olması bekleniyor.



