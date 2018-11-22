USD (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31 EURO (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06

Canan Karatay'dan Erdoğan'ın talimatına ilk yorum

Prof. Dr. Canan Karatay, Yargıtayın kuruluşunun 150. yılı etkinlikleri kapsamında Yargıtay Konferans Salonu'nda 'Şeker en tatlı zehirdir' konulu konferans verdi. Karatay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği 'bu işi çözün' talimatını da yorumladı.

Güncel / 22 Kasım 2018 Perşembe 22:11
Canan Karatay'dan Erdoğan'ın talimatına ilk yorum

Konferans sonrası soruları yanıtlayan Karatay, bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na 'Biri çıkıyor ekmek yiyin diyor biri de yemeyin diyor. Biri yağı için diyor diğeri başka bir şey. Vatandaşın kafası karışıyor, bu işi çözün.' talimatı verdi. Siz ne diyorsunuz?" sorusuna "Ben de çözelim diyorum." yanıtını verdi.

ÇÖZÜM NASIL OLACAK?

"Çözelim dediniz ama sizce nasıl çözülür?" sorusuna karşılık Karatay, "Çözüm çok önemli. Bir devlet politikası olması lazım. Çözüm de yavaş yavaş başlamış durumda. Okullarda gazlı içecekler artık satılmıyor. Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının katkısı olması lazım. Okullara paketli gıda girmeyecek, çocuklara paketli gıda verilmeyecek. Gençlerimiz hastalanmayacak. En önemli çözüm de gebelere şeker yüklemesi yapılmayacak." ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖN AYAK OLMALI"

Bu konuda mutlaka tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Karatay, gençlerin ve çocukların sağlıklı beslenmesinin şart olduğunu belirtti. Karatay, "Milli Eğitim Bakanının, Sağlık Bakanının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın buna mutlaka ön ayak olmasını istiyorum." dedi.

KonferansSizceRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı