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Arsız hırsızlar kamerada

Diyarbakır’da, çöp toplayan iki kişi, sabah saatlerinde kullanılmayan bir iş yerinden klimanın borularını çaldı. Gece karanlığında tekrar bölgeye gelen iki kişi, daha sonra klimanın ünitelerini çöp arabasına koyarak ortadan kayboldu.

3. Sayfa / 22 Kasım 2018 Perşembe 12:42
Arsız hırsızlar kamerada
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Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ellerindeki çöp arabasıyla gezen iki kişi, boş bir dükkanı gözlerine kestirdi. Dükkanın içinde bulunan klimanın borularını söküp çöp arabasına yerleştiren zanlılar, boruları farklı bir arabaya yükledikten sonra dükkanın önünden geçerek gözden kayboldu. Akşam saatlerinde tekrar dükkanın önüne gelen aynı kişiler, bu sefer de içeride uzun uğraşlar sonucu söktükleri klimanın ünitesini de alarak gözden kayboldu.
Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

PolisDiyarbakır


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