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Albayrak: Alınan tedbirlerle olumlu etkiler görülmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır. Öncü göstergeler 2018'in ikinci yarısında ekonomide yavaşlama ve dengelenme sürecine işaret etmektedir" açıklaması yaptı.

Ekonomi / 22 Kasım 2018 Perşembe 11:37
Albayrak: Alınan tedbirlerle olumlu etkiler görülmeye başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri yapılıyor.

Bütçe sunumunu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır. Öncü göstergeler 2018'in ikinci yarısında ekonomide yavaşlama ve dengelenme sürecine işaret etmekte' dedi.

'MALİ DİSİPLİN TEMEL ÇIPAMIZ OLACAK'

Albayrak şunları kaydetti: 'Önümüzdeki dönemde mali disiplin temel çıpamız olacak.

Vergi sistemimiz daha basit etkin geniş tabanlı ve adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesi yönelik çalışmalarımız devam edecek.

'YENİ İSTİSNA VE MUAFİYET OLMAYACAK'

Etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz.

E tebligat sistemi ile yaklaşık 30 milyon adet tebliğ belgesini elektronik ortamda tebliğ ettik ve yaklaşık 300 milyon TL tasarruf sağladık.

Hayata geçireceğimiz yeni bir eylem planı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Yeni bir vergi veri analiz merkezi kuruyoruz. Mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler aleyhine oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi amacıyla yeni bir vergi veri ve risk analiz merkezi kuruyoruz.

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