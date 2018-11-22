AK Parti İzmir'de ibre o isme döndü

Nihat Zeybekci'nin kendisinin istediği takdirde AK Parti'nin İzmir adayı olacağını yazan Deniz Sipahi 'Zeybekçi'yi İzmir teşkilatı da ister, destekler' ifadelerini kullandı.



Deniz Sipahi'nin yazısındaki o bölüm;



AK Parti cumartesi günü 40 ildeki belediye başkan adayını açıklayacak.



Bunlar arasında İstanbul ve Ankara olabilir.

Ve elbette diğer büyükşehirlerden bazıları da...

İzmir'deki adayın kim olacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

Ama öyle uzun bekleyeceğimizi de düşünmüyorum.

Son kulis bilgisini geçenlerde yazmıştım.

En son bizim kulağımıza gelen isim Nihat Zeybekci...



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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tecrübesi olan biri, iki dönem Ekonomi Bakanlığı görevini üstlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok güvendiği isimlerden ve üstelik Egeli...

İzmir'i de çok iyi tanıyor.

Ekonomi Bakanlığı döneminde sayısız kez İzmir'e geldi.

Odalarla iyi ilişkileri var, serbest bölgeleri iyi biliyor, organize sanayi bölgelerindeki sanayicilerle de epey bir mesaisi var.

Dolayısıyla Nihat Zeybekci, AK Parti kulislerinde en çok adı geçen kişi olarak gözüküyor.

Ama siyasetin ibresi ve barometresi çok sık değişiyor.



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AK Parti'nin İzmir adayı olur mu?

Kendisi isterse olur...

İzmir teşkilatı da ister, destekler.

Zeybekci'nin gerçek mi, yoksa kulis bilgisi mi olduğunu yakında öğrenmiş olacağız.



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Peki Zeybekci olmazsa?

O zaman eğilim yoklamalarında öne çıkan Hamza Dağ...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda...

Alternatif olarak İzmir milletvekili Atilla Kaya da var.

Ya da İl Başkanı Aydın Şengül...

Üçü de tecrübeli ve teşkilatı iyi bilen siyasetçiler...

Ya da Nükhet Hotar...

O da uzun yıllar AK Parti'nin kurmay kadrosundaydı.

Şimdi de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin rektörü...

Ama dediğim gibi Nihat Zeybekci en çok konuşulan isim gibi gözüküyor.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel