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Yolda çırılçıplak yürüdü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, kimliği belirsiz bir erkek, sokakta çırılçıplak yürüdü. Esnaf ve vatandaşlar, çıplak yürüyen kişiye müdahale ederek, bir iş yerinden aldıkları kıyafetleri giydirdi.

Yaşam / 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:49
Yolda çırılçıplak yürüdü

Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kıyafetlerini çıkararak çıplak halde sokağa çıktı. Ara sokaklardan caddeye kadar yürüyen kişiyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 200 metre bu halde yürüyen kişiye çevredeki esnaf ve vatandaşlar müdahale etti. DHA'nın haberine göre, esnaf ve vatandaşlar, çıplak kişiyi alışveriş merkezinin girişinde bulunan kapalı alana götürdü. Yakında bulunan iş güvenliği kıyafetleri satan dükkandan getirilen kıyafetler çıplak kişiye giydirildi. Neden böyle bir şey yaptığı sorulduğunda cevap vermeyen kişi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ailesine teslim edildi.

Olay yerine gelen polis, çıplak yürüyen kişi ve ailesini polis merkezine götürerek ifadelerine başvurdu. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaynak : DHA

Polisİş GüvenliğiAlışveriş


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