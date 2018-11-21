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Sokak ortasında gasp dehşeti

Sultangazi’de yolda arkadaşı ile birlikte yürüyen bir kişi, arkadan yaklaşan 3 kişi tarafından gasp edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan gasp olayı ile ilgili 1’i çocuk 3 şüpheli yakalandı.

3. Sayfa / 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:44
Sokak ortasında gasp dehşeti
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Olay, 17 Kasım’da Cebeci Mahallesi 2548 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta arkadaşı işle birlikte yürüyen bir kişi, arkasından koşarak yaklaşan 3 kişi tarafından gasp edilerek 350 lirası ile cep telefonu çalındı. Gaspçılar, olayın ardından adı açıklanmayan genç ile yanındaki arkadaşını tehdit ederek hızla uzaklaştı.

Gaspa uğrayan genç, polise şikayette bulundu. Suç duyurusu üzerine bölgede çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganların eşkallerini güvenlik kamerası kayıtlarından tespit etti. Olayın failleri oldukları ileri sürülen B.E. (19), G.Y. (18) ve yaşı 18’den küçük İ.A. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Kasım’da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan gasp olayı çevrede bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 3 şüpheli, bir kişinin yanına yaklaşarak etrafını sarıyor. Daha sonra gasp olayının gerçekleştirildiği sanılıyor.

Emniyet MüdürlüğüGüvenlik KamerasıCep Telefonu


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