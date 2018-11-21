Sahte içki çetesi çökertildi: Çok sayıda gözaltı var!

KIRKLARELİ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, İstanbul ve Edirne illerinden temin ettikleri sahte içkileri başta Kırklareli olmak üzere, Tekirdağ ve Çanakkale illerinde faaliyet yürüten bayiler aracılığıyla piyasaya süren ve “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet” suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik soruşturma başlatılarak ve soruşturmanın başlangıcından itibaren yapılan 5 ara yakalamada, farklı boyutlardaki şişeler halinde 155 litre sahte rakı, 300 litre etil alkol, 6 litre viski, 348 adet boş alkol şişesi ile olaylarda kullanılan 4 araç ele geçirildi.



Güvenlik güçleri şüphelilerin İstanbul’dan aracılardan temin ettiği sahte alkollü içkileri Lüleburgaz ilçesine sevk edecekleri bilgisini aldı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, sahte içkileri sevk eden U.Y. yönetimindeki araç olduğu tespit edilerek, yapılan takip sonucu Büyükkarıştıran Beldesinde yakalandı. Bahse konu araçta yapılan aramada şişeler halinde toplam 140 litre sahte rakı ile 8 litre kaçak votka ele geçirildi.



Yapılan operasyonlarda 8 şüpheliye ait 7 adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda 8 adet GSM hattı, şişeler halinde 40 litre sahte votka ve 19 litre sahte rakı daha ele geçirilerek, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik soruşturmanın başlangıcından itibaren yapılan ev, işyeri ve araç aramalarında toplamda şişeler halinde 314 litre sahte rakı, 300 litre etil alkol, 6 litre viski, 48 litre votka, 348 adet boş alkol şişesi ile olaylarda kullanılan 5 araç ele geçirildi.



Yapılan faaliyet sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheli, tamamlanan işlemlerine müteakip adli makamlara sevk edilecek.