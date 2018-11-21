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Ömer Çelik: Çok olumlu bir aşamadayız... Cumartesi günü...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmeye ilişkin "Çok olumlu bir aşamada olduğumuzu, daha da olumlu bir aşamaya gideceğimizi ifade edebilirim." diyen Çelik, cumartesi günü Ankara-İstanbul-İzmir olmak üzere 40 şehrin adayını açıklayacaklarını duyurdu.

Siyaset / 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:44
Ömer Çelik: Çok olumlu bir aşamadayız... Cumartesi günü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 55 dakika sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Memnuniyet verici görüşme. Yerel seçimlerdeki işbirliği konusunda memnuniyet verici bir durumdayız. Güçlü irade bir kez daha teyit edildi.

Yerel seçimdeki işbirliğine yönelik önemli bir aşamaya geldik.

Takvim şu şekilde ilerleyecek: Genel Başkan yardımcıları bir araya gelecekler. Bu şekilde bu görüşme gerçekleştikten sonra kendi vardıkları sonuçları Genel Başkanlara sunacaklar. Sonrasında Genel Başkanlar tekrar görüşecek.

Bu konuda şimdilik söyleyebileceğim bu kadar.

Cumartesi günü bir tanıtım toplantısı yapacağız. Ankara-İstanbul-İzmir olmak üzere 40 şehirdeki adayları duyuracağız.

Çok olumlu bir aşamada olduğumuzu, daha da olumlu bir aşamaya gideceğimizi ifade edebilirim.

CumhurbaşkanıÖmer ÇelikDevlet BahçeliGenel BaşkanRecep Tayyip Erdoğan


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