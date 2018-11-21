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Numan Kurtulmuş: Adaylarımız belli

AK Partili Numan Kurtulmuş, 'İstanbul ve Ankara adayımız belli oldu' dedi.

Siyaset / 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:08
Numan Kurtulmuş: Adaylarımız belli

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

TRT Haber'de açıklamalar yapan Kurtulmuş şunları söyledi:

'ŞİMDİ SÖYLEMEK DOĞRU OLMAZ'

'Yerel seçimlerde İstanbul Ankara gibi birçok büyükşehirde adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu şimdi söylemek doğru olmaz.

Ne zaman nerede açıklanacağı genel başkanımızın takdirinde.'

CUMARTESİ AÇIKLANACAK

Başkan Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin yürüttükleri çalışmalarla ilgili dün yaptığı açıklamada 'Cumartesi günü adayların bir kısmı açıklanabilir.' dedi.

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