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İstanbul Havalimanı anlık hava raporu verecek

29 Ekim´de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin ilk Meteoroloji Kulesi'ne sahip havalimanı oldu. Meteoroloji Kulesi sayesinde havayolu şirketlerine anlık hava durumu bilgisi ve hava raporu verebilecek.

Ekonomi / 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:57
İstanbul Havalimanı anlık hava raporu verecek

Türkiye'de ilk kez bir havalimanına yapılan meteoroloji kulesi, İstanbul Havalimanı'nda faaliyete geçti. 31 Ekim tarihinden itibaren Türk Hava Yolları'nın (THY) 5 noktaya seferlerinin başladığı İstanbul Havalimanı´na yapılan kule, en son teknoloji meteorolojik teknik cihazları ve radar ile donatıldığı belirtildi.

Meteoroloji kulesi, havayolu şirketlerine hava durumu bilgisi ve beklenen hava tahmin raporunu iletmeye imkan veriyor. Kulede görev yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli 7 gün 24 saat anlık hava durumu bilgisi verebiliyor.



Yüksekliği 25 metre olan meteoroloji kulesinin, analiz ofisinin yüksekliği ise 22 metre olarak açıklandı. Meteoroloji kulesinde çalışan personel meteorolojik teknik cihazların verilerini hava raporlarında kullanırken, aynı zamanda havalimanında bulunan pistleri de gözle görerek gözlem ve tahmin yapabilme imkanına sahip.



Hava gözlem ve tahminleri için son teknoloji kullanılan meteoroloji kulesi, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun tarafından hizmete açıldı.

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