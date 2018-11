'Her 100 kişiden 90'ında çürük diş var'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Serpil Karaoğlanoğlu, Türkiye'de ağız diş sağlığı araştırma sonuçlarının, diş ve diş eti hastalıklarının yaygın olduğunu gösterdiğini belirterek, 'Yetişkin her 100 kişiden 90'ında çürük diş, 85'inde ise diş eti hastalığı mevcuttur.' dedi.



Prof. Dr. Karaoğlanoğlu, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 110. yılının kutlandığını dile getirerek, 110 yılda meslekle ve toplum ağız diş sağlığı ile ilgili önemli değişimler ve kazanımların olduğunu söyledi.



Diş hekimleri gününün, ağız sağlığı için büyük çabalar gösteren hekimlerin icra etmekte oldukları mesleklerine saygı amacıyla düzenlendiğini aktaran Karaoğlanoğlu, 22 Kasım'ı içine alan haftanın, ağız diş sağlığının yaşamdaki önemini topluma daha iyi yansıtmak amacıyla 1996'dan itibaren 'Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası' olarak tüm yurtta kutlanmaya başlandığını ifade etti.



Prof. Dr. Serpil Karaoğlanoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün hali hazırda var olan 65 yaş üstü nüfus sayısını 600 milyon olarak açıkladığına işaret ederek, şunları kaydetti:



'10 yıl sonra bu rakam 1,2 milyara çıkacak. Güney Kore'den sonra en hızlı yaşlanan nüfusun Türkiye'de olduğu düşünüldüğünde, yaşlı ama diş sağlığı yerinde olmayan, dolayısıyla beslenme dahil ortaya çıkan sağlık problemleri katlanarak artacak sosyal ve tıbbi bakım hastaları ile karşılaşmamak istiyorsak, bugünden radikal önlemlerle ağız ve diş sağlığı tam olan bir toplum modellemesi oluşturmak zorundayız. Türk Diş Hekimleri Birliğince yapılan bir çalışmada, ülkemizde kişi başına 120 gram diş macununun düştüğü, yılda bir defa diş fırçası değiştirmeden kullanıldığı ortaya çıkmış. Batılı toplumlar yılda 400 gramın üzerinde diş macunu tüketirken yılda da 4 diş fırçası değiştiriyor. Avrupa'da her yüz bin kişiye 61 diş hekimi düşerken ülkemizde bu rakam 27'dir. Yine batı ülkelerinde yılda 5 kez diş doktoruna başvurulurken, bu sayısı ülkemizde birin altındadır. ABD'de 2-6 yaş arasındaki çocuklarda diş çürüğü oranı yüzde 19'dur. Oysa ülkemizde diş çürüğü görülme sıklığı 6 yaş grubu çocuklarda yüzde 88'dir.'



'Ağız ve diş sağlığı vücut sağlığını doğrudan etkiliyor'



Diş çürüğü oranının, birçok hastalıkta olduğu gibi ailelerin sosyoekonomik düzeyi ile paralel seyrettiğini dile getiren Karaoğlanoğlu, 'Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre diş ve diş eti rahatsızlıkları, insanlığın yaşadığı en büyük ve yaygın sağlık sorunlarından biridir. Sağlık Bakanlığı araştırmalarına göre, 0-12 yaş grubunda en fazla görülen hastalık diş çürüğüdür.' dedi.



Karaoğlanoğlu, 'Ülkemizdeki ağız diş sağlığı araştırma sonuçları, diş ve diş eti hastalıklarının yaygın olduğunu göstermektedir. Yetişkin her 100 kişiden 90'ında çürük diş, 85'inde ise diş eti hastalığı mevcuttur. Ülkemizde, gelişmiş ülkelere göre tüm yaş gruplarında yaygın olan diş ve diş eti hastalıklarının diş hekimlerinin sayısının artırılması ile çözümü mümkün olmayacaktır. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine öncelik verilen sağlık politikaları oluşturulmalıdır.' şeklinde konuştu.



Ağız ve diş sağlığının bireyin vücut sağlığını doğrudan etkilediğine dikkati çeken Karaoğlanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



'Tüm sağlık konularında olduğu gibi ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastalıklarda da tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verilerek, diş çürüğü olmayan ağız ve diş sağlığı yerinde bir toplum hedefliyoruz. Ayrıca, kişisel olarak sağlanan ağız bakım alışkanlığının bir davranış şekline dönüşmesi ile sağlıklı toplumlara kavuşacağımız muhakkak. Diş Hekimleri Günü ve bu hafta kapsamında yapılan çalışmaların, ağız ve diş sağlığına yönelik toplum bilincinin arttırılması, özellikle anne adayları ve bebeklerde düzenli bakım, tedavi ve takiplerin yapılması, okul çocuklarında düzenli kontrol ve etkin fırçalama tekniklerinin öğretilmesi ile ağız hijyeni algısının yerleştirilmesine katkı sağlamasını umuyoruz.'



Prof. Dr. Karaoğlanoğlu, diş hekimliğinin her zaman teknolojik gelişmelere ayak uyduran bir meslek olduğunu da sözlerine ekledi.