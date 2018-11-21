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Gündeme bomba gibi düşen iddia ile ilgili ilk resmi açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Cemal Kaşıkçı meselesi sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Veliaht Prens Selman’ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi. Cubeyr, bu iddialar hakkında, “Şok edici ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Dünya / 21 Kasım 2018 Çarşamba 22:24
Gündeme bomba gibi düşen iddia ile ilgili ilk resmi açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD merkezli bir haber kanalına verdiği röportajda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Veliaht Prens Selman’ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde uluslararası basına yansıyan haberleri değerlendirdi. Haberleri , “Şok edici ve kabul edilemez” olarak yorumlayan Bakan el-Cubeyr, “Bunlar saçma ve uygunsuz. Suudi Arabistan’ın liderliği Kral tarafından temsil edilir ve Veliaht Prens, kadın ya da erkek olsun, her Suudi için kırmızıçizgidir” ifadelerini kullandı.

Veliaht PrensCemal KaşıkçıDışişleri BakanıUluslararasıSuudi Arabistan


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