USD (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34 EURO (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10

Dolar/TL 5,37 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,3700 seviyelerinde dengelendi.

Ekonomi / 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:37
Dolar/TL 5,37 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,3700 seviyelerinde dengelendi.

Dün, doların küresel piyasalarda değer kazanmasının etkisiyle 5,44 seviyesini test eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 primle 5,3915'ten tamamladı.

Dolar/TL, dünkü yükselişinin ardından bugüne düşüşle başlarken, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 5,3700 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 değer kaybıyla 6,1179'dan, sterlin/TL de yüzde 0,12 düşüşle 6,8760'den işlem görüyor.

Yükseliş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre 0,22 değer kazancıyla 1,1394'den işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,45 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Michigan Üniversitesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı