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Dolar son 3 ayın en düşük seviyesinde

Bu sabah güne 5.40 civarında başlayan doların gün boyu aşağı yönlü bir seyirle devam etmesi, akşam saatlerinde 5.25 seviyesine kadar düşmesini sağladı. Dolar 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ekonomi / 21 Kasım 2018 Çarşamba 21:57
Dolar son 3 ayın en düşük seviyesinde

Bu sabah güne 5.40 civarında başlayan dolar/TL'nin gün boyu aşağı yönlü bir seyirle yeniden 5.30'lara doğru geriledi. Akşam saatlerinde ise 5.30 bandını kırarak 5.25 seviyesine düştü. Dolar fiyatları 5.25 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları 6.03 TL seviyesinde hareket ediyor.

En düşük seviyesinde

Dolar 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 seviyesinden 5.30'un altına kadar geriledikten sonra Kasım ayı başından beri 5.30-5.55 bandında seyrediyordu.

EuroDolar


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