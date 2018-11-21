Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Şimdi 48'inci muhtarlar toplantımızı yapıyoruz. Siz kıymetli muhtarlarımızı misafir ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı görevine geldikten sonra dedik ki, "ülkemizdeki tüm muhtarlarımızla bir araya geleceğiz" Külliyemizdeki konferans salonumuzda başlattığımız muhtar buluşmamızı artık burada sürdürüyoruz. 30 bine yakın muhtarımızı külliyemizde ağırlamış olduk.



31 Mart 2019'da belediye başkanlarımız ve muhtarlarımızın da seçimi var. Sizler de seçime gireceksiniz. Bu sebeple önümüzdeki aylarda muhtar toplantılarımıza hız vereceğiz. İstiyoruz ki muhtarlarımızı külliyede bir kere de olsa ağırlamış olalım. Hedefimiz seçimden önce muhtarlarımızın tamamına yakınıyla bir araya gelmek. Böylece cumhuriyet tarihinde başka hiçbir cumhurbaşkanına, başbakana nasip olmamış bir bahtiyarlığı sizlerle yaşamış olacağız.



AİHM'NİN KARARINA SERT TEPKİ



Dünyada demokrasinin böylesine yaygın ve etkin bir şekilde uygulanabildiği pek az ülke vardır. Siz bakmayın birilerinin Türk demokrasisini hakir görmeye çalışmasına. Gerçek demokrasi onların asla işine gelmez. Mesela AİHM dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim 2014 tarihindeki olaylar sırasında insanları tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun vahşice katletmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu? Elinde sadece bu hadise sebebiyle aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 50 insanın kanı için sergilenen gayretin milyonda biri acaba o masumlar için gösterilmiş mi? Belediye otobüsünde diri diri yakılan genç kızımıza, daha bir kaç önce patlatılan bombayla 11 aylık bebeğiyle birlikte hanım kardeşimize gösterilmeyen ilgi, onlara katledenlere adeta yağdırılıyorsa burada bir sorun vardır.



'BUNLAR HAKKINDA VERİLMİŞ BİR KARARIN VAR MI?'



Bugün Avrupa'nın hangi şehrine giderseniz gidin terör örgütü yandaşları at koştururken, ülkesini ve milletini seven vatandaşımıza adeta nefes aldırmıyor. AİHM sen neredesin? Bunları görüyor musun? Bunlar hakkında verilmiş bir kararın var mı?



FETÖ'cüleri baştacı yapan hiçbir ülkenin, kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur. Bunun adı özgürlük değil, düpedüz terör perestliktir, terörist seviciliktir. Buradan Avrupalı dostlarımızı ikaz ediyorum. O çok sevdiğiniz teröristler var ya, çıkarlarına dokunduğunuz gün emin olunuz sadece nefretlerini ve sloganlarını değil, silahlarını da size çevireceklerdir.



Diyoruz ki, siz varın kendi sırça köşklerinizde dilediğiniz kararları alın. Dilediğiniz oylamaları yapın. Biz demokratik hukuk devleti vasfımızdan asla taviz vermeden, ülkemizin ve milletimizin bekası için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.

Ayrıntılar birazdan...