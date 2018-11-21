Çölaşan'ın Hristiyan hayranlığı

Son dönemde dış güçlerin etkisiyle kötü günler geçiren bazı Müslüman ülkelerde iç çatışmalar devam ediyor.



İç çatışmalardan kaçan Müslüman halk Türkiye ve Avrupa ülkelerine sığınırken, Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan Müslümanlığı yerden yere vurdu.



MÜSLÜMANLIĞI YERDEN YERE VURDU



Çölaşan, İslamı ve Müslümanlığı terörle birlikte anarken, Hristiyanlığa övgüler yağdırdı.



Müslüman halkın açlık ve terörden kaçarak Hristiyan ülkelere sığındığını yazan Çölaşan 'Türkiye'ye sığınan Suriyeli, Afgan, Iraklı, Somalili, Afrikalı göçmenlerin tam sayısını bilen yok. Milyonlarla ifade ediliyor. Evet, sığınacakları tek liman Türkiye… Ve bizim üzerimizden Hristiyan Avrupa ülkeleri! Evet… Ülkesinden açlık ve İslamcı terör yüzünden kaçan her Müslümanın amacı, kapağı bir Hristiyan ülkesine atmak, bu olmadığı takdirde Türkiye'de kalmak! Bu çelişkiyi bize kim açıklayacak? Her gün din ticareti, din sömürüsü yapan, kitleleri bu yolla uyuşturmaya ve uyutmaya çalışan bizim din tüccarları mı?' diye yazdı.



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