Çavuşoğlu: ABD'ye 84 kişilik FETÖ listesi verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.



Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.



Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı, ayrıca Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin konuların da gündeme geldiği belirtildi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.







Açıklamalarından öne çıkan başlıklar:



BM Genel Sekreteriyle Kaşıkçı konusunda uluslararası soruşturmayı değerlendirdik.



FETÖ ve PYD konularını, sadece Münbiç'i değil Fırat'ın doğusunu da görüştük ayrıca İran yaptırımlarını ekle aldık.



FETÖ'nün karanlık yüzü görülmeye başlandı. Bizden bilgi de talep ediyorlar. Bu konuda her türlü işbirliğini yapacağız.



Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo ve Bolton'a teslim ettik.



'Neden önceden işbirlikçi ayarlandı?'



Kaşıkçı cinayeti ile ilgili son bilgileri paylaştık, Trump'ın açıklamaları yetersiz ve çelişkili. Sürecin sonuna kadar devam etmesi gerekiyor.



Yerel işbirlikçinin kim olduğunun aydınlatılması ve bize bildirilmesi gerekiyor. Neden önceden işbirlikçi ayarlandı? Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Kaşıkçı cinayetinde cevaplanmamış sorular var.



Suudi Arabistan ile sorunumuz yok. Ancak cinayetin aydınlatılması için her şeyi yapacağız. Soruşturma için BM'ye başvuru seçeneğini gündemde tutuyoruz.



'Bizim için öncelik hukuktur ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz'



Bir çok ülke Suudi Arabistan ile ilişkilerini bozmak istemiyor biz de ilişkilerimizi bozmak istemeyiz ama bizim için öncelik hukuktur. İlkelerimizden vazgeçmeyeceğiz. Cinayetin aydınlatılması, talimatı verenin açığa çıkması gerekiyor.



Halkbank konusunda neler yapılabileceğini kendilerine ifade ettik. Halkbank İran yaptırımlarını ihlal etmedi.



YPG çekilmeden süreç bitmeyecek, diğer bölgeler de yol haritasında. Ortak devriyeler başladı ve devam edecek. Hangi adımları atacağımız konusunda görüşmeye başlıyoruz. Teröristler o bölgelerden temizlenecek.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı basın açıklamasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.



Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, 'Papaz Brunson'ın serbest kalmasından sonra oluşan pozitif ivme ve ilişkiyi memnuniyetle karşılıyorum ve diğer ortak endişelerin ele alınabileceği ilave kanalların kurulması çağrısında bulunuyorum.' değerlendirmesinde bulundu.



Mike Pompeo ayrıca, Türk mevkidaşıyla görüşmesinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini, Suriye'deki sorunlar konusunda iş birliğini ve Suriye'deki savaşın sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) öncülük ettiği barış sürecini destekleme konusunu da görüştüklerini belirtti.



