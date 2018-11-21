Boşanma davalarında çocuğa icraya son

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, boşanmış eşlerin çocuklarının teslimi konusunda icra müdürlükleri devreden çıkartılacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:



'HARÇ VE TESLİM GİDERİ ÖDENMEYECEK'



'Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmamızı tamamladık. Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak, vatandaşlar bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemeyecek'