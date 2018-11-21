2019'da kaç gün tatil yapacağız?

2019 yılında hangi zamanlarda tatil yapılacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Resmi tatillerin hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı geldiği merak ediliyor. Yıllık izinleriyle resmi tatillerini birleştirmek isteyen vatandaşların merak ettiği soruların cevaplarını derledik.



2019 RESMİ TATİLLER



-1 Ocak 2019 Yılbaşı tatili Salı günü (hafta sonu tatili ile birleştirenler 4 gün tatil yapacak)



-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı'ya denk geliyor (hafta sonu tatili ile birleştirenler 4 gün tatil yapacak)



-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çarşamba gününe denk geliyor.



-Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak ve hafta içine denk geldiği için resmi tatilin 10 güne çıkarılması umut ediliyor.



-15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazartesi gününe denk geliyor (hafta sonu tatili ile birleştirenler 3 gün tatil yapacak)



-Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos Pazar günü başlayacak (yıllık izinleriyle birleştirenler hafta içini bağlayabilecek)



-30 Ağustos Zafer Bayramı Cuma gününe denk geliyor. (Hafta sonu tatili ile 3 gün tatil yapılacak)



-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı günü kutlanacak. (Tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.)



2019'de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2019'da tatil yapılacak gün sayısı 121