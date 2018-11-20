Veliaht Prens'e karşı muhalefet artıyor

CIA'in Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiğini iddia etmesini takiben onlarca prensin krallığın Prens Ahmet bin Abdülaziz'e geçmesi için çalışmalara başladığı iddia edildi. Ancak 82 yaşındaki Kral Selman'ın hayatta bulunduğu sürece bunun mümkün olmayacağına Kral Selman'ın oğlundan vazgeçmeyeceğine vurgu yapıldı.



Kraliyet ailesinden Kral Selman bin Abdul Abdülaziz'in öz kardeşi 76 yaşındaki Prens Ahmet bin Abdülaziz'in Kral'ın ölümünden sonra kral olabileceği iddia edildi. 2,5 aydır İngiltere'de bulunan Prens Ahmet bin Abdülaziz İngiliz ve Amerikan gizli servislerinin güvencesiyle geçtiğimiz Ekim ayı sonunda Suudi Arabistan'a geri dönmüştü.



Kral Selman'ın hayatta kalan tek kardeşi olan Prens Ahmet bin Abdülaziz'in ailenin, güvenlik güçlerinin ve bazı Batılı güçlerin desteğini alacağı ileri sürüldü. Prens Ahmet 2017 yılında Muhammed bin Selman'ın veliaht olmasına da itiraz etmiş ve kendisine biat etmemişti. Prens Ahmet, Londra'da bulunduğu sırada Suudi Arabistan'ın Yemen'e müdahalesini protesto eden göstericilere karşı balkonda yaptığı açıklamada 'Gidin bunu Suudi yöneticilerinden sorun' cevabını vermişti.



Kaynak : İHA

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