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Taksim'de taksicilerin turist avı

Taksim Meydanı’nda bir taksicinin, Dolmabahçe’ye gitmek isteyen iki Filistinli turistten 50 TL istediği iddia edildi. Aynı yere dün 15 TL’ye gittiklerini belirten turistler, taksicilerden dert yandı.

Dünya / 20 Kasım 2018 Salı 09:07
Taksim'de taksicilerin turist avı
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Taksim’de bekleyen taksicilerin turistlerden kısa mesafede yüksek fiyat istemesi isyan ettirdi. Taksim Meydanı’ndan Dolmabahçe’ye gitmek isteyen iki Filistinli turist Rahem ve Ahmed, meydanda bulunan bir taksiye fiyat sorarken görüntülendi. Taksiye binmeyip geri dönen turistler, dün aynı yere 15 TL’ye gittiklerini ancak az önce sordukları taksinin 50 TL fiyat istediğini belirtti.

Filistinli kadın turist Rahem, 4 taksiye daha fiyat sorduklarını belirtirken, “Hepsi ayrı fiyat söylüyor. Biri 30, biri 40, diğeri ise 50 TL istiyor. Hangisi doğru fiyat bilemiyoruz” diyerek yaşadıklarını anlattı. Kaynak : İHA

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Taksim


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