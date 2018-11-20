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Şap hastalığına karşı tedbir

DÜZCE – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 köy 8 mahallede 19 bin 705 büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılandı.

Yaşam / 20 Kasım 2018 Salı 14:07
Şap hastalığına karşı tedbir

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında geçtiğimiz ay içinde 165 Köy 8 mahallede 19 bin 705 adet büyükbaş hayvana Şap aşısı yapıldı. Bunun yanı sıra bir köyde 120 büyükbaş hayvana LSD aşısı, 55 köyde 672 büyükbaşa E.COLİ aşısı ayrıca 66 köy 5 mahallede 754 adet BRUCELLA aşısı buzağılara koruyucu olarak uygulandığı bildirildi.

Bunların yanı sıra 4 köyde 278 adet küçükbaş hayvana PPR(Veba) aşısı yapılmıştır. Ayrıca koruyucu olarak 40 köy ve 10 mahallede 110 köpeğe kuduz aşısı uygulandı.

61 ısırık vakası meydana geldi

Düzce'de sağlık kuruluşlarına intikal eden 61 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınmış ve müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmediği bildirildi.

Kaynak : İHA

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