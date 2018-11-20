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Rusya'dan Türkiye'ye kritik çağrı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.

Dünya / 20 Kasım 2018 Salı 13:25
Rusya'dan Türkiye'ye kritik çağrı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti.

Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.

Akar ve Fidan, sabah saatlerinde özel uçakla Rusya'nın Soçi kentine hareket etti.

Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra Soçi'de imzalanan mutabakatın ardından İdlib'deki son durumun da ele alındığı öğrenildi.

Savunma BakanıTürkiyeİdlibSuriyeRusya


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