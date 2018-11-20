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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izin yapmayan...

Yoğun iş temposu veya personel eksikliği nedeniyle çoğu çalışan yıllık izinlerini kullanamıyor. Bu izinler birikiyor. Ama bu hak baki. İşveren sizi işten çıkarınca izinlerin ücretini ödemek zorunda...

Ekonomi / 20 Kasım 2018 Salı 10:28
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izin yapmayan...

Çoğu çalışan yıllık izinlerinin tamamını kullanamıyor. Hatta iş yoğunluğundan veya farklı nedenlerle hiç izin kullanamayanlar var. Ancak bu hak kaybolmuyor. İşçinin hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile korunuyor. Buna göre; işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçi yıllık izne hak kazanıyor.

5 YILDA BİR ARTIŞ

Posta'da yer alan habere göre işçiye verilecek izin çalışma süresi ve yaşa göre değişiyor. İzin, hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanların 14 gün; 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanların 20 gün; 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanların 26 günden az olamaz. 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi ise 20 günden az olamıyor.

İSPATI PATRONA AİT

Yasaya göre; izin zamanına denk gelen hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri yıllık izin süresinden düşülemiyor. Örneğin; 1 haftalık izne çıkan işçinin 3 günlük izni bayrama denk gelirse izin 4 gün sayılır. İşveren izni 1 hafta olarak yazsa da 4 gün olarak hesap edilir. Ayrıca, iznin kullanıldığını imzalı defter ve belgeyle işveren ispat etmek zorunda.

HESAPTA SON ÜCRET

Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri 4'er gün artırılarak veriliyor. İşçi herhangi bir nedenle işten ayrıldığında, hak kazandığı izin sürelerine ilişkin paraları, sözleşmenin sona erdiği tarihteki (son) net veya brüt ücret üzerinden alması gerekiyor. İzin parası hesabı genelde net ücrete göre yapılıyor. net ücrete Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil edilmiyor. Brüt hesapta ise vergi ve prim kesintisi oluyor.


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