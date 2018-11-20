MHP'den Burhanettin Kocamaz'a istifa tepkisi

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:



NEFSİNE YENİK DÜŞTÜ



“MHP’de 20 yıl Tarsus, son beş yılda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yapan Sayın Burhanettin Kocamaz bugün itibariyle partimizden istifa etmiştir. MHP’nin 50 yıllık siyasi mazisinin 25 yılını belediye başkanı olarak yaşamış birinin, bir kez daha aday gösterilmemesi nedeniyle istifa etmesi; esasen kendinde var olduğunu iddia ettiği davaya sadakat, dava adamlığı vb. tüm vasıfları tartışmalı hale getirmiştir.



Bu büyük davanın mensubu olan herkes bilir ki; hiç kimse davamızdan daha değerli, partimizden daha büyük değildir. Bugün aday gösterilmemesi nedeniyle partimizi ve liderimizin yönetim anlayışını eleştiren Sayın Kocamaz belediye başkanlığının devam ettiği düne kadar bu konularda tek bir eleştiri yapmamış, tam aksine övgüler düzmekten geri durmamıştır. Beş yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere 25 yıl Belediye başkanlığının onurunu yaşamak ve bir kutlu miras olarak geleceğe taşımak yerine nefsine yenik düşmüş, mazisini ve partisini karalamayı tercih etmiştir.



25 YILA YAKIŞMADI



Gideceği yeni partisinde kıymetli olmak ve giderken tabanımızdan oy devşirmek gayretiyle asılsız iddia ve ithamlarda bulunmak 25 yıla yakışmamıştır. 25 yıllık belediye başkanlığı döneminde tüm çalışma arkadaşlarını kendisi tercih etmiş, aynı şekilde partimizin kongre süreçlerinde Genel Başkanlık seçimlerinde farklı tercihlerde bulunmuş birisinin, kendisinin tercihi edilmemesine isyan etmek yerine saygı duymasının daha etik olacağı tartışmasızdır. Kendisinin kiminle çalışacağına, kiminle yol yürüyeceğine karar verme takdiri bulunacak, ama MHP’nin Saygıdeğer Genel Başkanı ve Genel merkez yönetiminin böyle bir takdirinin olamayacağını ifade etmek en hafif tabirle akıl tutulması, büyük bir çelişki ve karşı konulmaz bir egonun tezahürüdür.



Aday gösterilmemesi nedeniyle partimizden istifa eden sayın Kocamaz kendinde var olduğunu iddia ettiği ‘siyasi tutarlılığa ve etiğe’ son kez uygun davranmalı ve sadece partimizden değil aynı zamanda, ülkücülerin helal oylarıyla seçilmiş olduğu Belediye Başkanlığından da istifa etmelidir. MHP’li olmak da, MHP’li kalmak da, Cenab-ı Allah’ın bir lütfudur ve herkese nasip olmaz.”