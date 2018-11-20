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Metin Özkan'dan Barış Yarkadaş'a tarihi ayar

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş’la ülkücü kimliğiyle bilinen gazeteci Metin Özkan arasında sert bir tartışma yaşanırken, Özkan verdiği cevaplarla Barış Yarkadaş’ı fena bozdu.

Televizyon / 20 Kasım 2018 Salı 23:12
Metin Özkan'dan Barış Yarkadaş'a tarihi ayar
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Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programında gündemin sıcak gelişmeleri masaya yatırıldı.

AİHM'in Selahattin Demirtaş'la ilgili kararının da konuşulduğu programda Metin Özkan, Demirtaş'ın toplumu ayaklanmaya teşvik ettiğini ifade ederek “Demirtaş telefon faturasını elektrik faturasını yatırmadı diye cezaevinde değil. 50 vatandaşımızın canına mal olan Kobani ayaklanmasına mal olan olayla ilgili cezaevindedir.” dedi.

'DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI'

CHP'li Barış Yarkadaş'ın Özkan'ın sözlerine itiraz etmesi ve Demirtaş'ın cezaevinden salınması gerektiğini söylemesi üzerine Metin Özkan fena sinirlendi.

DEMİRTAŞ ÇIKSIN DİYE ÜSTÜNÜ BAŞINI YIRTIYORSUN

Özkan Yarkadaş'a ‘Sen HDP seviciliğini devam ettir. Demirtaş çıksın diye üstünü başını yırtıyorsun. Bu ülkede 50 vatandaşın canına kast eden kim olursa olsun bunun affı olmaz. Sen Demirtaş'ı sevmeye devam et, ittifak yapmaya devam et Yarkadaş! AİHM'in kararlarını ben tanımıyorum. Onların kararları Türk yargısından da mı üstün? Sen Türkiye'ye ayar mı veriyorsun? Tribüne oynamayın. FETÖ'yle ilgili AİHM ne dedi? Dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

KobaniMetin Özkan


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