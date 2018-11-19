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'Makas' ve 'Drift' terörü kamerada

E-5 Karayolu Kartal mevki’inde lüks otomobilli bir maganda, akan trafikte onlarca aracın arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Aynı maganda Dragos sahil yolunda ise yolun boş olmasını fırsat bilerek dakikalarca “drift” yaptı. O anları kaydettiren maganda bir de sosyal medyadan yayınladı.

3. Sayfa / 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:24
'Makas' ve 'Drift' terörü kamerada
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İstanbul'da E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve trafiğin yoğun birçok noktasında otomobille zaman zaman da motosikletle sahneye çıkan magandalara bir yenisi daha eklendi. E-5 Karayolu Kartal mevki'inde lüks otomobilli bir maganda, akşam saatlerinde trafiğe çıkarak yoğun trafikte onlarca aracın arasında “makas” attı. Şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, mutlak bir kazaya davetiye çıkarttı. Sürücülerin canını bir an olsun umursamayan maganda, gece ve gündüz demeden yollarda adeta terör estirdi.

“Drift” yapmadık yer bırakmadı

Trafiğin adeta canavarı halin gelen o maganda, bir başka görüntüde ise Kartal Dragos sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde, yolun boş olmasını fırsat bilip dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Dehşetin boyutunu arkadaşına kaydettiren maganda o anları bir de sosyal medyadan yayınladı. Şehrin altını üstüne getiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kaynak : İHA

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Turgut ÖzalE-5 KarayoluSahil Yolu


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