İstanbul için şartlı adaylık

CHP'nin İstanbul'da kimi aday göstereceği merak konusu olurken, bazı isimler kulislerde dolaşmaya devam ediyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için CHP'nin içinden gelen Gürsel Tekin'i düşündüğü iddia edildi.



TEKİN'DEN 3 ŞART



Gürsel Tekin'in ise Kılıçdaroğlu'na adaylık konusunda bazı şartlar sunduğu ortaya atıldı.



Tekin'in mecburi aday olmak istemediğini köşesinde yazan Gazeteci Murat Kelkitlioğlu şunları yazdı;



Kılıçdaroğlu'nun bir dönem sağkolu olan Gürsel Tekin'in ön plana çıktığı bilgileri geliyor. Hatta Tekin, Kılıçdaroğlu'yla görüşüp, “Mecburen yapılan aday olmam, bazı şartlarım var” demiş...



Peki neymiş o şartlar:



1- Garanti ilçeler dışındaki yerlerde (Küçükçekmece, Esenyurt vs...) adayları belirleme inisiyatifi bende olacak.



2- Bu yerlerde ittifak dengeleri gözönünde bulundurulacak. HDP'nin güçlü olduğu yerlerde HDP'li başkan yardımcısı, İP'in pontansiyelinin olduğu yerlerde İP'li yardımcı gösterilecek.



3- Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy'de sanatçı, yazar gibi popüler isimleri aday yapalım.



Bakalım Kılıçdaroğlu bu şartlara ne diyecek? Eğer ‘evet' derse, İstanbul'da başkanlık hayali kuran pek çok ismin büyük hüsran yaşayacağı kesin!



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel