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İlham Aliyev Yaşar Güler'i kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Dünya / 20 Kasım 2018 Salı 13:13
İlham Aliyev Yaşar Güler'i kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasında dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tüm alanlarda, özellikle askeri alanda başarıyla geliştiğini vurgulayarak ülkelerin devlet başkanları arasında düzenli gerçekleştirilen görüşmelerin, ilişkilerin pekiştirilmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Türk askerlerinin de yer aldığı, Bakü'nün işgalden kurtarılması ile ilgili düzenlenen askeri geçit töreninin, tüm dünyada büyük ilgiyle izlendiğini ve bunun Türkiye-Azerbaycan birliğini bir daha gösterdiğini vurguladı.

Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliğin gelişmesinde Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatlarının büyük önem taşıdığını belirtti.

YAŞAR GÜLER

Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet, iki devlet olduğunu vurgulayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak bir tarih ve kültüre sahip olduğunu ve ülkeler arasındaki stratejik işbirliğinin günden güne güçlendiğini söyledi.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla Aliyev'i tebrik eden Güler, bu olağanüstü durumdan Türkiye'nin de gurur duyduğunu vurguladı. Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununa değinen Yaşar Güler, bunun hem Türkiye hem de Azerbaycan için önemli bir konu olduğunu söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bakü temasları kapsamında Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret edecek.

Orgeneral Yaşar Güler, temasları kapsamında yarın Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Genelkurmay Başkanları üçlü görüşmesine katılacak.

Kaynak : İHA

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