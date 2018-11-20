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Hakkari'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi.

3. Sayfa / 20 Kasım 2018 Salı 15:35
Hakkari'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bugün Çukurca ilçesi Gündeş köyü Karlı Tepe bölgesi kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde; 4 adet EYP (el yapımı patlayıcı), 3 adet antipersonel mayını, 2 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 adet GTT mühimmatı, 150 metre kablo ve 1 adet 4'lü pil bloğu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.






Kaynak : İHA

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Tahkikatİl Jandarma Komutanlığı


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