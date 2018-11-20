Habertürk Gazetesi Yazarı Oray Eğin, bugünkü köşe yazısında FETÖ lideri Fethullan Gülen'in iadesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Gülen'i ABD'de koruyanlar olduğunu söyleyen Eğin, 'NBC News sızıntısından anlaşılansa ABD içinde hala bir kliğin Gülen'i koruduğu. Bir kısmı FETÖ'cüler tarafından besleniyor olabilir; silah lobisi, sigara lobisi gibi büyük bağışlarla satın alınan siyasetçiler ABD'de epey yaygın sonuçta. FETÖ de yıllar içinde oyunun kurallarını öğrendi, bölge temsilcilerinden başkan adaylarına kadar yıllardır bağış yapıyor. Ayrıca lobicilik faaliyetlerinde de epey tecrübe kazandılar, kendilerini Kongre üyelerine, basına, üniversitelerine mağdur gibi tanıtmayı, insanları kandırmayı beceriyorlar' açıklamalarında bulundu.



Trump için Gülen'in bir çöp kadar değeri olmadığını ileri süen Eğin, şöyle devam etti:



'Green Card sahibi olması falan umurunda değil, çıkarları gerektiriyorsa kurtulmak ister. Cemal Kaşıkçı'nın ölüm haberini alır almaz Suudi parasından bahsetmesi de Trump için insan hayatının bile önemi olmadığını gösteriyor zaten. Sırtındaki yükten kurtulmaya kararlı, kendi terazisinde de Türkiye'yle iyi geçinmek “derin ABD”nin koruduğu Gülen'i korumaktan daha ağır basıyor. Tabii şimdilik, çünkü ABD de Başkan da kaypak.



Gülen er ya da geç iade edilecek, orası kesin.



Bunun zamanlaması ise Trump'ın ABD'deki gücüne bağlı. 2020'deki seçimlerde ikinci döneme seçilirse (ki göstergeler bu yönde) Türkiye'nin işi kolaylaşır. ABD'de bir hükümet krizi anında ise Gülen biraz daha zaman kazanır.'



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