USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Sıcak Haber : Bahçeli konuşuyor!..

'Gülen er ya da geç iade edilecek'

"Gülen er ya da geç iade edilecek, orası kesin" diyen Oray Eğin, Bunun zamanlaması ise Trump’ın ABD’deki gücüne bağlı. 2020’deki seçimlerde ikinci döneme seçilirse (ki göstergeler bu yönde) Türkiye’nin işi kolaylaşır. ABD’de bir hükümet krizi anında ise Gülen biraz daha zaman kazanır" ifadesini kullandı.

Güncel / 20 Kasım 2018 Salı 10:09
'Gülen er ya da geç iade edilecek'

Habertürk Gazetesi Yazarı Oray Eğin, bugünkü köşe yazısında FETÖ lideri Fethullan Gülen'in iadesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gülen'i ABD'de koruyanlar olduğunu söyleyen Eğin, 'NBC News sızıntısından anlaşılansa ABD içinde hala bir kliğin Gülen'i koruduğu. Bir kısmı FETÖ'cüler tarafından besleniyor olabilir; silah lobisi, sigara lobisi gibi büyük bağışlarla satın alınan siyasetçiler ABD'de epey yaygın sonuçta. FETÖ de yıllar içinde oyunun kurallarını öğrendi, bölge temsilcilerinden başkan adaylarına kadar yıllardır bağış yapıyor. Ayrıca lobicilik faaliyetlerinde de epey tecrübe kazandılar, kendilerini Kongre üyelerine, basına, üniversitelerine mağdur gibi tanıtmayı, insanları kandırmayı beceriyorlar' açıklamalarında bulundu.

Trump için Gülen'in bir çöp kadar değeri olmadığını ileri süen Eğin, şöyle devam etti:

'Green Card sahibi olması falan umurunda değil, çıkarları gerektiriyorsa kurtulmak ister. Cemal Kaşıkçı'nın ölüm haberini alır almaz Suudi parasından bahsetmesi de Trump için insan hayatının bile önemi olmadığını gösteriyor zaten. Sırtındaki yükten kurtulmaya kararlı, kendi terazisinde de Türkiye'yle iyi geçinmek “derin ABD”nin koruduğu Gülen'i korumaktan daha ağır basıyor. Tabii şimdilik, çünkü ABD de Başkan da kaypak.

Gülen er ya da geç iade edilecek, orası kesin.

Bunun zamanlaması ise Trump'ın ABD'deki gücüne bağlı. 2020'deki seçimlerde ikinci döneme seçilirse (ki göstergeler bu yönde) Türkiye'nin işi kolaylaşır. ABD'de bir hükümet krizi anında ise Gülen biraz daha zaman kazanır.'

ORAY EĞİN'İN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN! Kaynak : Beyaz Gazete Özel

SigaraHükümetTrumpSilah LobisiHabertürk Gazetesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı