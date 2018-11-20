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Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli Çarşamba günü bir araya gelecek.

Siyaset / 20 Kasım 2018 Salı 10:22
Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çarşamba günü (yarın) görüşecek.

AK Parti ile MHP yerel seçime, tek başlarına girme kararlarını açıklamışlardı ancak Cumhur İttifakı'nın devam ettiği vurgulanmıştı.

Yarın yapılacak görüşme ittifak arayışlarında yeni bir sayfa açılıp açılmayacağını ortaya koyacak.

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmede yerel seçim süreciyle birlikte, iç ve dış politikadaki son gelişmeleri de ele alacakları belirtiliyor.

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