Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;



Son grup toplantımızdan bugüne geçen 2 haftada önemli çalışmalara imza attık. Tarım Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen fidan dikme projesine katıldık. Her bir öğrencimiz okulunu bitirdiğinde, onun adına dikilen fidan 10, 15 yıllık koca bir ağaca dönüşecek.



'BAŞARI VEREMEYENLER GÖREVİ DEVREDECEKLER'



Böyle dönemler imtihan dönemleridir. İmtihanı başarıyla veremeyenler görevi devredeceklerdir. Başarılı olanlar milletimizin takdirine ulaşacaktır. Paris Zirvesi'nde çok sayıda liderle görüşme fırsatımız oldu. Fikir alış-verişinde bulunduk. En çok ders alınması gereken hadiselerden biri 1. Dünya Savaşı'dır. Buralardan bir şeyler çıkarmak boşunadır.



'SİZ BUNLARI BİZİM KÜLAHIMIZA ANLATIN'



Son açılan Millet Bahçeleri ile İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alanı yüzde 10 artırdık.



Sokakları ateşe verenler gelip bu Millet Bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Gezi Parkı ile ilişkili kişiler gözaltına alındı. Batı'dan ve malum çevrelerden açıklama geliyor. Dünyada bu işlerin finansörü olduğu gibi, Türkiye'de de finansörü olan kişiler var. Batı bu kişi içeri alınınca neden rahatsız oluyor? Kendi ülkenizde olunca feryad figan. Türkiye'de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunları bizim külahımıza anlatın.



'GELİN BUNLARI KONUŞALIM'



TürkAkım Boru Hattı'nın açılışına katıldık. Konuşacaksanız gelin bunları konuşalım. Gündemlerinde hala Türkiye'yi nasıl karıştırırız var.



Benim aziz milletim 4 ay sonra bu ülkenin düşmanlarına en büyük dersi sandıkta verecektir ben buna inanıyorum.



Ülkemizde son dönemlerde eski Türkiye'de kaldığını düşündüğümüz tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını görüyoruz. Dünyanın 21. yüzyılın ikinci yarısına hazırlandığı dönemde, ülkemizin baskı dönemine çekilmeye çalışılması manidardır. Buna bir isim verilecekse gericiliktir, çağdışılıktır. Türkiye'nin geldiği yerde eski, baskıcı günlere dönülmesini isteyenlere başka ne söz olabilir. Bizim milletimiz tek parti dönemini vicdanında hakettiği yere çoktan oturtmuştur.





Ayrıntılar birazdan...