Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, yarın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yapacakları görüşmeyle ilgili, 'Seçim ittifakını masaya yatıracağız.'



'KARAR BİZİ BAĞLAMAZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği 'Serbest bırakılsın' kararıyla ilgili, 'AİHM kararları bizi bağlamaz. Bugüne kadar örgütle ilgili çoğu kararlar hepsi aleyhe. Karşılığında yapabilecek çok şeyler var. Karşı hamlemizi yaparız. Terör devam ediyor.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



'Her iki tarafın açıklamalarını duyuyorsunuz, sorun yok. Seçim ittifakını her iki lider masaya yatırma fırsatı bulacağız. Her iki taraf için de iyi olabilecek sonuca varırız. Tabanlarında beklentisi bu diye düşünüyorum.



TEMAYÜL YOKLAMALARI



Çalışmalarla birlikte önce büyükşehir sonra illeri göreceğiz. 3 gün yoğun çalışma var. Cumartesi açıklanabilir..



'SUİSTİMALLER VAR, TAVİZ YOK'



Faizlerde düşüşler devam ediyor. Olumlu yansımasını görüyoruz. Piyasaları kontrol alma çalışmaları devam ediyor. Suistimaller var, stokçular gibi. Üzerine bakanlık kararlılıkla gidiyor. Asla taviz yok.



Patates soğan stokçuları, sebze meyve stokçuları bedelini ödeyecekler. Tuvalet kağıtları ile ilgili pek çok depolama çalışması... Üzerine gideceğiz. Para cezası müeyyide ile ödeteceğiz.'