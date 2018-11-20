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Sıcak Haber : İhraç edilen Öztürk Yılmaz'dan ilk açıklama!..

CHP'den Öztürk Yılmaz kararı

CHP yönetimi, Türkçe ezan açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeniyle iki kez ''kesin ihraç'' talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkındaki nihai kararını verdi ve Yılmaz partiden ihraç edildi.

Siyaset / 20 Kasım 2018 Salı 16:44
CHP'den Öztürk Yılmaz kararı

CHP yönetiminin 'Türkçe ezan' açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri nedeniyle iki kez 'kesin ihraç' talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkındaki nihai karar verildi. CHP Grup Disiplin Kurulu, bugünkü toplantısında Yılmaz'ın parti grubundan ihracına karar verdi.

Yılmaz hakkındaki ihraç kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na göre parti üyeliğini de etkileyecek. CHP Genel Merkezi, bu karara göre Yılmaz'ın CHP üyeliğini de düşürecek.

'HUKUKSUZLUKLA MÜCADELE EDECEĞİM' DEMİŞTİ
Yılmaz, dün akşam saatlerinde savunmasını disiplin kuruluna vermiş, ayrıca sözlü savunma yapmayacağı belirtilmişti.

Öztürk Yılmaz, 'İhraç kararı çıkarsa bu hukuksuzlukla mücadele edeceğim.' demişti


Öztürk YılmazChp


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