CHP'den Öztürk Yılmaz kararı

CHP yönetiminin 'Türkçe ezan' açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri nedeniyle iki kez 'kesin ihraç' talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkındaki nihai karar verildi. CHP Grup Disiplin Kurulu, bugünkü toplantısında Yılmaz'ın parti grubundan ihracına karar verdi.



Yılmaz hakkındaki ihraç kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na göre parti üyeliğini de etkileyecek. CHP Genel Merkezi, bu karara göre Yılmaz'ın CHP üyeliğini de düşürecek.



'HUKUKSUZLUKLA MÜCADELE EDECEĞİM' DEMİŞTİ

Yılmaz, dün akşam saatlerinde savunmasını disiplin kuruluna vermiş, ayrıca sözlü savunma yapmayacağı belirtilmişti.



Öztürk Yılmaz, 'İhraç kararı çıkarsa bu hukuksuzlukla mücadele edeceğim.' demişti





