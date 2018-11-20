USD (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34 EURO (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10

Sıcak Haber : İhraç edilen Öztürk Yılmaz'dan ilk açıklama!..

'Bir el de sen uzat Anadolu'ya projesi

Marmara Üniversitesi öğrencileri, ’Bir el de sen uzat Anadolu’ya projeleri kapsamında Emet ilçesi Günlüce köyüne gelen 43 kişilik dernek üyeleri, Günlüce Şehit Adem Çağlayan İlkokulu ve Günlüce Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Eğitim / 20 Kasım 2018 Salı 10:36
'Bir el de sen uzat Anadolu'ya projesi

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren dernek üyeleri ayrıca okulların kütüphanelerine kitap ve ecza dolaplarına da çeşitli ilaçlar getirdi.

Öğrenci ve öğrenci velilerine kısa bir süre eğitim veren dernek üyeleri, eğitim aralarında ise öğrenciler ile vakit geçirip çeşitli etkinlikler yapıp öğrencilerle eğlendirdiler.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yapılan etkinliklere katılarak dernek üyelerine teşekkür etti.(YD-EFE) Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

İlçe Milli Eğitim MüdürüÖğrenciler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı