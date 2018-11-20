'Bir el de sen uzat Anadolu'ya projesi

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren dernek üyeleri ayrıca okulların kütüphanelerine kitap ve ecza dolaplarına da çeşitli ilaçlar getirdi.



Öğrenci ve öğrenci velilerine kısa bir süre eğitim veren dernek üyeleri, eğitim aralarında ise öğrenciler ile vakit geçirip çeşitli etkinlikler yapıp öğrencilerle eğlendirdiler.



Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yapılan etkinliklere katılarak dernek üyelerine teşekkür etti.(YD-EFE) Kaynak : İHA

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