USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor!..

Bahçeli'den flaş Kaşıkçı açıklaması

Partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "Suudi yetkililer suçululuğun verdiği telaşla yanlış üzerine yanlış yapmaktadır. Veliaht prens için çember daralmaktadır. Suudi Arabistan yönetiminin Usame Bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El Kaide'den ayıran nedir?" dedi.

Siyaset / 20 Kasım 2018 Salı 10:54
Bahçeli'den flaş Kaşıkçı açıklaması
Video için tıklayın

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında milletvekillerine seslendi.

Konuşmasına Mevlid Kandili vurgusuyla başlayan Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

'Müslüman coğrafyası buhrandadır, haksızlık ve adaletsizlikler yoğunlaşmıştır... Vahim bir adaletsizlik döngüsü İslam toplumlarını kasıp kavurmaktadır... Şehvet, servet ve şöhret batağına saplanmış İslam coğrafyasındaki krallara bakınız... Müslüman kisvesi altında en vahşi cinayetleri gözünü kırpmadan işleyen biz azınlık var...

Kaymak tabakanın İslam adına ahkam kesmesine itiraz ne zaman yükselecektir. Herkesin hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır... Ölen hep Müslümandır, öldüren Müslüman geçinenlerdir. Ortadoğu harap ve bitaptır. Sorunların hepsinin ortak paydasına, Hz Peygamberin mesajlarına ilgisizlik ve münafıkça yaklaşım vardır. Allah dostları suskun, durgun; alimler sükut içindedir. Hikmet sahibi zatlardan iz ve eser yoktur.

İslam toplumlarını pençesine alan kargaşa ve karmaşa nereye kadar sürecektir? Bugünkü yetimin, madur ve mazlumların hakkı ve hukuku nasıl korunacak?.. Ne yazık ki İslam dünyası eşitsizliğin, adaletsizliğin ve ölçüsüzlüğün tam ortasındadır. Bir başka tehlikeyse İslamiyetin terörle anılmasıdır. Bu, kaygı verici bir isnat, korku verici bir iftiradır... İslam coğrafyası terörle teslim alınmak isteniyor.

Ortadoğu'da sürüdürlen kavganın temelinde paylaşım kavgası vardır. İstenen zayıf ve kukla devletlerdir. Terör örgütleri peşpeşe imal edilmektedir. Husumetlerin kaynağında emperyalist vandallık bulunmaktadır. İslam ülkeleri de adeta felç geçirmiş gibidir. Sözde kral ve emirler için önemli olan halkları değil saltanat çıkarlarıdır. Lafı geldiğinde herkes terörü kınamaktadır ama kazın ayağı hiç de iddia edildiği gibi değildir. Suçüstü yakalanmışlardır. Her ülke teröre karşı ise teröristlerin yaşama şansı olamayacaktır.

Sınırımız öte ucundaki terör örgütlerine tırlarca silah verenleri nereye koyacağız. Caniler ekmek alır gibi silah almaktadır... Körfezdeki dolar milyarderleri teröristlere yapılan silah satışlarını finanse edecek kadar onurdan mahrumdurlar. Ortadoğu'nun omurgası çökmüştür, buradaki ülkelerin bağımsız karar almaları imkansızlaşmıştır. Bir yanda petrol ve dolar içinde yüzen küçük bir zümre, diğer yanda demokrasi ve özgürlük için mücadele eden milyarlar. Bu durum hepimizi kara kara düşündürmelidir.'

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

'Günlerdir Cemal Kaşıkçı cinayeti konuşuluyor. Kaşıkçı olayı uluslarası bir boyuttadır, ezberleri bozmuştur. Birçok soru işareti vardır ortada. Suudi Arabistan yönetiminin cinayeti örtbas girişimleri Türkiye'nin ortaya koyduğu dellliler sayesinde çürütülmüştür... Suudi yönetiminin kimleri sallandırıp kimleri kurtaracakları bize göre muammadır. Cinayetin baş azmettiricisi olarak ismi sık sık zikredilen veliaht, üst komisyonun başına getirilmiştir. Bu durum tam bir çelişki yumağıdır.

Suudi yönetimi cinayetin asıl sorumlularını ortaya çıkarmmaştır. Riyad yönetimi infaz timinin tamamı hakkında yargılama yapmamıştır; kapalı devre bir süreç işletilmiştir. Sanal bir makemeyle cinayeti karartma yoluna gidilmiştir. Türkiye'yle somut bir işbirliği girişiminde bulunmamışlardır. Caniler bellidir, olayın iki ayrı ses kaydının varlığı da bellidir. Saklanacak ne kalmıştır?.. Türkiye'ye cinayet aletleri ve adli tıpçılarla intikal eden katiller ortadadır.

Kutsal toprakları hakimiyetinde tutan bir ülke nasıl bu duruma gelmiştir. Usame Bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır. Türkiye cinayet üssü olarak ne hakla kullanılmıştır. Veliaht prens için çember daralmakta, kaçış ve kurtuluş yolları kapanmaktadır... Karanlık ilişkiler kuran, emperyalistleri arkalayan bir şahıs nasıl oluyor da ilahi ilhamlara mashar olabiliyor... Bundan sonra hac farizasının güvenli bir şekilde yapılacağına nasıl inanalım, Muhammedi ahlaka zulmeden yok sayan bir anlayışa ne diyelim. Suudi Arabistan yönetimi İslam coğrafyasını parçalama işine adeta memur edilmiştir.

Kaşıkçı'nın öldürülme emrini Presn Selman'ın verdiği söylense de ABD Başkanı Trump bunu görmezden gelmiştir. ABD bölgemizde kaos, İslam ülkelerinde çatışma arzulamaktadır ve bu nedenle Suudi Arabistan'a ihtiyacı vardır. Her ne pahasına olursa olsun cinayetin asıl azmettiricilerini saklamak zorundadır...'

Cemal Kaşıkçı'nın gazetesinde dikkat çeken makale Cemal Kaşıkçı'nın gazetesinde dikkat çeken makale Kanada: Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinledik Kanada: Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinledik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaşıkçı'nın katilleri gelen 15 kişinin içindedir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaşıkçı'nın katilleri gelen 15 kişinin içindedir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kaşıkçı açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kaşıkçı açıklaması Suudi Başsavcı, Cumhuriyet Başsavcısı Fidan'la görüştü Suudi Başsavcı, Cumhuriyet Başsavcısı Fidan'la görüştü Merkel: Kaşıkçı cinayeti aydınlanana kadar Suudi Arabistan'a silah yok Merkel: Kaşıkçı cinayeti aydınlanana kadar Suudi Arabistan'a silah yok Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme Suudi Savcı kabul etti Suudi Savcı kabul etti Kaşıkçı'nın oğlu Saray'a zorla mı götürüldü? Kaşıkçı'nın oğlu Saray'a zorla mı götürüldü? Cemal Kaşıkçı soruşturmasında şaşırtan gerçek Cemal Kaşıkçı soruşturmasında şaşırtan gerçek Kaşıkçı'nın nişanlısından Erdoğan paylaşımı Kaşıkçı'nın nişanlısından Erdoğan paylaşımı Suudi konsolosluğuna ait araçta iki bavul bulundu! Suudi konsolosluğuna ait araçta iki bavul bulundu! Mogherini'den 'Kaşıkçı' açıklaması: Tepkiler atılacak adımlara bağlı Mogherini'den 'Kaşıkçı' açıklaması: Tepkiler atılacak adımlara bağlı Flaş iddia: Cemal Kaşıkçı'nın vücut parçaları bulundu Flaş iddia: Cemal Kaşıkçı'nın vücut parçaları bulundu Şok görüntüler... Delilleri böyle yoketmişler Şok görüntüler... Delilleri böyle yoketmişler Beyaz Saray'dan Kaşıkçı açıklaması Beyaz Saray'dan Kaşıkçı açıklaması Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması Kaşıkçı cinayetinde yeni iddia! Kaşıkçı'nın cenazesi Mardinli işbirlikçide mi? Kaşıkçı cinayetinde yeni iddia! Kaşıkçı'nın cenazesi Mardinli işbirlikçide mi? Suudi yetkili: Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası Suudi yetkili: Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası Numan Kurtulmuş'tan 'Cemal Kaşıkçı' cinayetiyle ilgili çarpıcı sözler Numan Kurtulmuş'tan 'Cemal Kaşıkçı' cinayetiyle ilgili çarpıcı sözler Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı itirafı Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı itirafı Al Jazeera duyurdu! Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğü tespit edildi Al Jazeera duyurdu! Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğü tespit edildi Macron'dan 'Kaşıkçı' açıklaması Macron'dan 'Kaşıkçı' açıklaması Trump'tan Kaşıkçı açıklaması Trump'tan Kaşıkçı açıklaması Polis, Cemal Kaşıkçı'nın izini Belgrad Ormanı'nda arıyor Polis, Cemal Kaşıkçı'nın izini Belgrad Ormanı'nda arıyor Trump'tan Kaşıkçı açıklaması Trump'tan Kaşıkçı açıklaması Polis arama yapmak için başkonsolosluk konutunda Polis arama yapmak için başkonsolosluk konutunda ABD'den Pompeo'nun Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama ABD'den Pompeo'nun Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama Kaşıkçı infaz edilirken şok diyaloglar Kaşıkçı infaz edilirken şok diyaloglar NYT'den 'Kaşıkçı olayında 5 Suudi şüphelinin kimliği tespit edildi' iddiası NYT'den 'Kaşıkçı olayında 5 Suudi şüphelinin kimliği tespit edildi' iddiası Sır ses kaydında ne var? Sır ses kaydında ne var? ABD basınından Kaşıkçı iddiası ABD basınından Kaşıkçı iddiası Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son dakika gelişmesi Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son dakika gelişmesi İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Kaşıkçı için ortak açıklama İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Kaşıkçı için ortak açıklama Cinayeti derin devlete yıkacaklar Cinayeti derin devlete yıkacaklar CNN'den Kaşıkçı ile ilgili ses ve video kaydı iddiası CNN'den Kaşıkçı ile ilgili ses ve video kaydı iddiası Bahçeli'den 'Brunson' açıklaması: Milli vicdanı rahatsız etmiştir Bahçeli'den 'Brunson' açıklaması: Milli vicdanı rahatsız etmiştir Suudi heyet Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türkiye'de Suudi heyet Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türkiye'de Ankara'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Ankara'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Cemal Kaşıkçı nerede? Cemal Kaşıkçı nerede? Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması Gazetecilere baskı yaygarası yapanlar Kaşıkçı olayında nerede? Gazetecilere baskı yaygarası yapanlar Kaşıkçı olayında nerede? Dikkatlerden kaçmayan detay Dikkatlerden kaçmayan detay Esrarengiz Suudi ekibin görüntüleri ortaya çıktı Esrarengiz Suudi ekibin görüntüleri ortaya çıktı Konsolosluk olayı mükemmel cinayet mi? Konsolosluk olayı mükemmel cinayet mi? Kaşıkçı olayında tuhaf 'kapı' detayı! Kaşıkçı olayında tuhaf 'kapı' detayı! Trump'tan 'Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yetkililerle konuşacağım Trump'tan 'Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yetkililerle konuşacağım Ertuğrul Özkök dedektifliğe soyundu Ertuğrul Özkök dedektifliğe soyundu ABD'den Kaşıkçı tepkisi: Ağır bir bedeli olacak! ABD'den Kaşıkçı tepkisi: Ağır bir bedeli olacak! Erdoğan Suudi gazetecinin kaybolmasıyla ilgili konuştu Erdoğan Suudi gazetecinin kaybolmasıyla ilgili konuştu Türkiye konsolosluktan arama izni talep etti Türkiye konsolosluktan arama izni talep etti 'Cemal Kaşıkçı öldürüldü' 'Cemal Kaşıkçı öldürüldü' Suudi gazeteci ile ilgili flaş iddia! Suudi gazeteci ile ilgili flaş iddia! Emniyetten kayıp gazeteciyle ilgili açıklama Emniyetten kayıp gazeteciyle ilgili açıklama Başsavcılık kayıp Suudi gazeteciyle ilgili soruşturma başlattı Başsavcılık kayıp Suudi gazeteciyle ilgili soruşturma başlattı Suudi Prens'ten dikkat çeken açıklama Suudi Prens'ten dikkat çeken açıklama Suudi Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı Suudi Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı Konsolosluktan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması Konsolosluktan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması Suudi gazeteci için meslektaşları konsolosluk önünde bekliyor Suudi gazeteci için meslektaşları konsolosluk önünde bekliyor

Mihenk TaşıOrtadoğuVeliaht PrensMüslümanDevlet Bahçeli


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı