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AİHM'den skandal karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest yargılanmasına karar verdi.

Güncel / 20 Kasım 2018 Salı 11:59
AİHM'den skandal karar

AİHM, teröre yardım ve yataklıktan tutuklu bulnan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi.

AİHM, DEMİRTAŞ HAKKINDAKİ BAŞVURUYU KARARA BAĞLADI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı.

'SERBEST BIRAKILSIN'

AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi.

Selahattin DemirtaşAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi


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