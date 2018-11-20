USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Adalet Bakanı'ndan AİHM'in Demirtaş kararına tepki

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AİHM'in "Demirtaş serbest bırakılsın" kararına tepki gösterdi. Gül, "Nihai kararı Türk yargısı verir" dedi.

Güncel / 20 Kasım 2018 Salı 13:40
Adalet Bakanı'ndan AİHM'in Demirtaş kararına tepki

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Selahattin Demirtaş kararını değerlendirdi. Adalet Bakanı karara ilişkin, "Nihai kararı Türk yargısı verir" dedi.

Gül, "Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir" ifadelerini kullandı.

AİHM, Kasım 2016'dan beri Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın siyasi sebeblerle tutuklandığını belirtti. AİHM bugün açıkladığı kararında "Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine" hükmetti.

Selahattin DemirtaşAdalet BakanıEdirneAbdülhamit GülAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı