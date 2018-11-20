21 ilde eş zamanlı dev operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personelden sorumlu olduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 21 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapılıyor.



Şüphelilerden 40'ının muvazzaf asker olduğu belirtildi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 22'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu, aralarında pilotların da bulunduğu öğrenildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.