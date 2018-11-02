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Yılların gazetesi kapanıyor mu?

Gazeteci Cem Küçük, Milliyet gazetesinin kapatılarak dijital platformda yayın hayatına devam edeceğini yazdı.

Güncel / 02 Kasım 2018 Cuma 09:52
Yılların gazetesi kapanıyor mu?

Yaklaşık 6 ay önce dev bir satın alma işlemine imza atarak, Doğan Medya Grubu'nu bünyesine katan Demirören Medya Grubu, Vatan Gazetesi'nin basılı yayınını kapatma kararı aldı.

Demirören Medya Grubu'nun aldığı bu karar yeni iddiaları doğurdu.

'MİLLİYET DE OLMAYACAK'

Gazeteci Cem Küçük, 31 Mart'ta kadar Milliyet gazetesinin kapatılcağını yazdı.

İddiasını köşesinde kaleme alan Cem Küçük 'Burada kesin olarak söylüyorum ki, 31 Mart 2019'un ardından hatta belki daha da önce Milliyet gazetesi de kapatılacak ama milliyet.com.tr yoluna devam edecek. Fakat yazılı basın olarak Milliyet de olmayacak. Diyeceksiniz ki Hürriyet de aşırı zarar ediyor, o da mı kapatılacak? Hürriyet yüksek maliyetli yüklerinden kurtulunca kazanca geçebilecek bir gazetedir.' diye yazdı.

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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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