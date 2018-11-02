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Trafik kazaları kamerada

Ankara’da ve çeşitli illerde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 02 Kasım 2018 Cuma 03:04
Trafik kazaları kamerada
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Emniyet Genel Müdürlüğü, yurdun dört bir yanında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Görüntülere yansıyan kazaların aşırı hız, dikkatsizlik, trafik kurallarına riayet edilmemesi gibi nedenlerle meydana geldiği gözler önüne serildi.

Ankara'da gündüz saatlerinde yaşanan trafik kazasının görüntüsüne, kırmızı ışıkta durmayarak döner kavşağa hızla giren bir dolmuş yansıdı. O esnada yeşil ışıkta yoluna devam eden otomobilin, bir anda önüne çıkan dolmuşa yandan çarptığı görüldü.

Paylaşılan görüntüler arasında Kırşehir, Eskişehir, Tokat, Kocaeli ve İzmir'deki kazalar da dikkat çekti. Kırşehir'de meydana gelen kazanın görüntüsüne, iki caddesinin birleşim noktasında karşılaşan otomobillerin çarpışma anı yansırken, Eskişehir'de yaşanan kazada ise kontrolsüz şerit değişikliği yapan otomobilin karşı istikamette ilerleyen araçla kafa kafaya çarpıştığı görüldü.

Tokat'ta yaşanan kazada yaya geçidi üzerinden karşıya geçen vatandaşa yol vermeyen otomobilin çarpma anı kameraya yansıdı. Trafiğin yavaş aktığı caddede kendisine yol veren bir otomobilin önünden geçen yaya, diğer şeritteki aracın yavaşlamaması nedeniyle otomobilin altında kaldı.

Paylaşılan görüntülerin sonunda, trafik ışıklarına, kavşakta geçiş önceliğine, hız kurallarına uyulsaydı bu kazaların hiç birinin yaşanmayabileceği belirtildi. Kaynak : İHA

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