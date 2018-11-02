SEO uzmanı Celilcan Topçuoğlu Google etkinliğinde!

Dünyanın en büyük ve en çok kullanılan arama motoru olan Google'ın her yıl düzenli olarak düzenlediği prestijli bir ekinlik olan “Google's Product Experts” Programı dijital pazarlama uzmanlarınn odağında yer alıyor.



Etkinlik her yıl Google 'ın dünya üzerindeki bir ofisinde düzenleniyor. Geçen sene Kasım ayında İrlanda da düzenlenen program Bu sene 'de 31 Ekim , 3 Kasım tarihleri arasında Amerika Bireşik Devletlerinin San Fransisco şehrinde bulunan Silikon Vadisindeki Google ofisinde düzenleniyor.



Google Ürün Uzmanı Nedir ?



Google yardım ve etkinlik forumlarında en çok katkı sağlayan dünya genelinden uzmanların katıldığı bir programdır. Ve bu kişiler Google tarafından uygun kişiler arasından seçilirler.



Bu seneye kadar en çok katkıda bulunanlar programı iken bu yıldan itibaren Google Ürün Uzmanı programı olarak değiştirilmiştir.







Türkiye'den uzmanlar yer alıyor



Google webmaster Türkiye forumlarında product expert olarak görev yapan seo uzmanı olan Celilcan Topçuoğlu Türkiye 'den davet edilen katılımcılar arasında yer alıyor.

Celilcan Topçuoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, etkinliğin heyecanlı bir şekilde devam ettiğini, yapılan konuşma ve seminerlerde Google'ın yeni stratejilerinin ve algoritma değişikliklerini ele alındığını aktardı.







Celilcan ayrıca Türkiye'yi ABD de düzenlenen etkinliklerde temsil etmenin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ve Google'ın Türkiye'ye gösterdiği ilginin oldukça yüksek düzeyde olduğunu söyledi.





Programa Türkiye'den davet edilen ekibe bu yılda Google'ın Dublin ofisinde arama kalitesi uzmanı olarak çalışan Fatih Özkösemen de eşlik etti.





